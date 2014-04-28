أسعار فنادق دبي ترتفع بـ10% خلال الربع الأول

ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بدبي منذ بداية العام بنحو 10% وسط توقعات بتحقيق المعدل نفسه على مدار أشهر النصف الأول من 2014.

كشفت بيانات صادرة عن قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إي واي"، عن ارتفاع أسعار غرف فنادق دبي بنسبة 10%، منذ بداية العام، بفارق وصل إلى ثلاثة أضعاف السعر والعائد مقارنة بمدن أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأفادت بيانات شركة "إي واى" بأن فنادق دبي بدأت العام الجاري تسجيل متوسط سعر غرفة وصل إلى1238 درهماً لليلة الواحدة في شهر يناير الماضي مقابل 1132 درهماً في يناير 2013، بزيادة 9.3%، فيما سجل العائد على الغرفة 1081 درهماً في يناير 2014، مقابل 1018 في الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة 6.2%.

وأرجع هشام صديق مدير التسويق في "الأصول للضيافة وخدمات السياحة" النمو في الأسعار والإشغال إلى تزامن هذه الفترة مع موسم الذروة السياحة الشتوية، ونمو حركة السفر إلى الدولة التي سجلت عبر المطارات نمواً تجاوز 15%.

وأشار إلى أن العوامل المناخية الشتوية في الشهور الماضية ظلت عامل جذب للسياح، بخلاف التنوع في المنتج السياحي على مدار العام مع وجود معالم سياحية أصبحت من عوامل الجذب الرئيسية للسياح من أنحاء العالم.

وتشير بيانات "إي واى" إلى أن سعر الغرفة لليلة في الفنادق الشاطئية بدبي وصل إلى 1710 دراهم في يناير الماضي، وهو أعلى سعر مسجل للآن، مقابل 1577 درهماً في الشهر نفسه من 2013، بزيادة 8,4%، بينما بلغت الزيادة في السعر بفنادق وسط دبي خلال يناير من العام الجاري 11,4%، ليصل إلى 970 درهماً مقابل 871 درهماً في الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم تراجع الإشغال في فنادق دبي بنحو 2,6%، فإنها حافظت على صدارتها في معدلات الإشغال بين مختلف فنادق الشرق الأوسط، في يناير الماضي، لتسجل 87,3% مقابل 89,9% في الفترة نفسها من عام 2013، وقد بلع الإشغال في فنادق وسط مدينة دبي 91% متراجعاً 1%، وبلغ في الفنادق الشاطئية 80% منخفضاً بنحو 5%.