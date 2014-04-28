صفقة استحواذ الاتحاد الإماراتية على أليطاليا اقتربت

قال مصدر مطلع إن بنكي إنتيسا سان باولو وأوني كرديت أكبر دائني أليطاليا على استعداد لتحويل دين قدره 400 مليون يورو، نحو 553 مليون دولار، على شركة الطيران الإيطالية إلى أسهم لتسهيل صفقة مع الاتحاد للطيران الإماراتية.

لكن البنكين يريدان أن تقوم الحكومة الإيطالية بدورها وتيسر الصفقة المحتملة التي تتضمن شراء الاتحاد لحصة قدرها 49% في شركة الطيران التي تتكبد خسائر.

واستطاعت أليطاليا وهي الآن شركة خاصة الاستمرار بفضل حزمة إنقاذ من الحكومة الإيطالية العام الماضي، لكنها بحاجة ماسة إلى شريك لديه سيولة مالية وفيرة لتطوير شبكة رحلاتها كي لا تضطر إلى التوقف.