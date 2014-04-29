مطار دبي يواصل الهيمنة بـ18 مليون مسافر بالربع الأول

يواصل مطار دبي الدولي تحقيق الأرقام القياسية؛ فبعدما تجاوز مطار هيثرو من حيث عدد المسافرين، يعود ليحقق أرقاما جديدة، بتسجيله لـ18 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب توسع رحلات وطائرات شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

ووفقا لإحصاءات موقع مطارات دبي، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار في شهر مارس الماضي، إلى 6 ملايين و285 ألفا و868 مسافرا، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة مع 5 ملايين و846 ألفا و287 مسافرا في مارس من العام الماضي.

وذكر بيان مطارات دبي أن هذا النمو القياسي أدى إلى رفع إجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 18 مليونا و361 ألفا و820 مسافرا، بزيادة نسبتها 11.4% مقارنة مع 16 مليونا و486 ألفا و417 مسافرا في الفترة المناظرة من 2013".

وسجلت شبه القارة الهندية أعلى نسبة نمو بإجمالي حركة المسافرين خلال الشهر الماضي بـ 112953 مسافرا، تلتها أوروبا بـ75283 مسافرا ثم دول الخليج بـ60280 مسافرا ومن ثم آسيا بـ58851 مسافرا.

وحلت السوق الأسترالية في مقدمة الأسواق من حيث نسبة النمو (21.9%) نتيجة توسع طيران الإمارات في هذه السوق وشراكتها الاستراتيجية مع كونتاس، تلتها سوق أميركا الشمالية ( 19.1% ) ومن ثم آسيا ( 13.9%).

وعلى صعيد أكبر الأسواق، استمرت الهند بمفردها على رأس القائمة بإجمالي عدد مسافرين وصل إلى 751390 مسافرا في مارس الماضي ،تلتها السوق السعودية بإجمالي (518555) مسافرا وفي المرتبة الثالثة حلت بريطانيا بإجمالي (460529 ) مسافرا.

وقال جمال الحاي نائب رئيس المطار للشؤون الدولية والاتصال "يواصل مطار دبي تعزيز سمعته كمركز دولي للسفر إلى جانب تسجيل معدلات نمو قياسية بأعداد المسافرين وحجم الشحن، وهذا بالتأكيد سوف يدفعنا إلى المزيد من الاستثمار في توسعة طاقتنا الاستيعابية والارتقاء بنوعية التسهيلات والخدمات والمرافق التي نوفرها للمسافرين".