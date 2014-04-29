"السعودية" تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

تشارك الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العربي في دبي خلال الفترة من 5 ـــ 8 مايو 2014، والذي يُعد واحداً من أهم أسواق السفر الدولية التي أكدت نجاحها واستمرارها ودورها الحيوي في دعم قطاعات السياحة والسفر، حيث من المقرر أن تكون مشاركة "السعودية" لعرض برنامج عالم السعودية للسياحة الجديد وبرنامج العمرة وبرنامج الفرسان والتجارة الإلكترونية ومختلف أوجه التطور التي تشهدها الخطوط السعودية في جميع المجالات.

وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر، إن مشاركة "السعودية" هذا العام تتمحور حول تكريس مفهوم أهمية التخطيط المبكر للسفر واختيار الوجهات والبرامج التي تناسب كافة المستويات كما تتميز بالعرض المشوّق للخدمات التي تحقق تطلعات الشرائح المختلفة من المسافرين.

وأكد الأجهر أن المؤسسة تحرص كل الحرص على التواجد في مثل هذه المحافل الكبيرة، مشيراً إلى أنها تمثل نقطة تحول جديدة لـ "السعودية" في إطار ما تشهده المؤسسة من تطويرٍ شاملٍ وجذري في جميع المجالات وبخاصة خلال السنوات الخمس الماضية من حيث تطوير البنية التقنية ومنظومة الخدمات والتوسع في شبكة رحلاتها إلى جانب تحديث الأسطول بعدد (74) طائرة جديدة من طرازي إيرباص وبوينغ، وبأنواع تتوافق والمتطلبات التسويقية والتشغيلية للخطوط السعودية.





