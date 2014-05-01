تعويض مسافرة بـ1500 يورو بسبب "مناديل معطرة"

أيدت المحكمة العليا الألمانية في فرانكفورت حكماً ابتدائياً بتعويض مسافرة جواً بمبلغ 1500 يورو بسبب تعرضها لحساسية شديدة جراء الروائح العطرية الصادرة من "المناديل المعطرة" أثناء سفرها على إحدى الرحلات الجوية.

ورفضت المحكمة العليا في فرانكفورت بولاية "هيسن" الطعن الذي قدمته شركة الطيران ضد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة الولاية بهذا الشأن والتي كانت قد قضت للمرأة بتعويض مقداره ألفي يورو.

ولكن المحكمة الأولى لم تر أن المرأة مشاركة في تحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية التي لحقت بها جراء انبعاث رائحة مناديل على متن الطائرة.

وكانت المرأة قد تعرضت لضيق في التنفس عندما قام طاقم الطائرة بتوزيع المناديل على ركاب الطائرة المتجهة من ألمانيا إلى الهند في أكتوبر عام 2010 مما تطلب إخضاعها للعلاج.

يذكر أن المرأة قد أبلغت طاقم الضيافة بحساسيتها إزاء الروائح العطرية وطلبت منه عدم توزيع المناديل على الركاب ولكن دون جدوى وهو ما اعتبرته المحكمة العليا بولاية "هيسن" انتهاكا من قبل شركة الطيران لاتفاقية مونتريال الخاصة بحقوق المسافرين جوا.

