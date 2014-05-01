طيران الإمارات: جدول الرحلات لن يتأثر بصيانة المدرج

قالت شركة طيران الإمارات ومقرّها دبي إن مجموع الرحلات الملغاة خلال فترة الـ80 يوماً التي ستجري خلالها عمليات تطوير وتحديث مدرجي مطار دبي الدولي سيصل إلى 5400 رحلة بمعدل 2700 رحلة مغادرة و2700 رحلة قادمة من 41 وجهة للناقلة.

وقال النائب الأعلى لرئيس خدمات المطار محمد مطر إنه لن يجري أي تغيير على الحجوزات القائمة خلال هذه الفترة لكن سيتم تقديم مواعيد فتح الكاونترات وإغلاق البوابات لضمان الدقة في وصول وإقلاع الطائرات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريح مطر خلال مؤتمر صحافي في مقر طيران الإمارات، بأنه سيتم فتح كاونترات إنجاز إجراءات السفر قبل موعد الرحلة بـ3 ساعات فيما سيتم إغلاق بوابات الصعود لطائرة قبل موعد الرحلة بساعة كاملة. كما أنه لن يسمح للمسافرين الدخول إلى منطقة التفتيش الأمني والجوازات في حال وصوله قبل موعد الرحلة بـ 40 دقيقة.

وذكر أن الناقلة ستوقف 20 طائرة عن العمل خلال فترة الصيانة من إجمالي 217 طائرة تشكل حجم الأسطول، موضحاً أن الشركة ستقوم بأعمال صيانة شاملة للطائرات المتوقفة وتحديثها بما فيها تغيير معدات الهبوط في طائرات بوينغ 300-777 ضمن برنامج يشمل 70 طائرة من هذا النوع. كما تخضع الطائرات الاخرى لتحديث أنظمة الترفيه ونظام المعلومات والاتصالات.

وقال مطر إنه جرت مخاطبة مختلف مطارات الدولة للتعامل مع تحويل الرحلات في حالات الطوارئ مثل الضباب في ظل استخدام مدرج واحد طيلة 80 يوماً، مشيراً إلى أن الناقلة ستتكفل بنقل المسافرين من وإلى مطار دبي في حال تحويل رحلاتهم إلى مطارات أخرى بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة مثل شرطة دبي والجمارك ودائرة الإقامة والجنسية لضمان الانسيابية الكاملة لرحلات المسافرين خاصة مسافري الترانزيت.

وأكدت "طيران الإمارات" أنها ستواصل تسيير رحلات طائرات الركاب كافة انطلاقاً من مطار دبي الدولي خلال فترة عمليات تحديث وتوسعة مدرجي المطار والتي ستستمر من أول مايو إلى 20 يوليو، بينما ستنقل عملياتها للشحن الجوي إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال اعتباراً من أول مايو كما هو مقرر.