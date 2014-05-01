مطار آل مكتوم يستقبل 102 ألف مسافر خلال الربع الأول

سجل مطار آل مكتوم الدولي استقبال أكثر من 102 ألف مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي. وبحسب بيان صحافي، كانت الخطوط القطرية قد بدأت تسيير رحلاتها من مطار آل مكتوم في مارس الماضي بعد أن سبقتها إلى ذلك كل من خطوط ويز أمير والجزيرة وطيران الخليج، التي بدأت تشغيل رحلات عقب افتتاح المبنى المخصص للمسافرين، بتاريخ 27 أكتوبر 2013.

ووفقاً لتوقعات مطارات دبي، سيشهد المطار حركة كثيفة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ستقوم أكثر من 18 شركة طيران بتسيير جزء من رحلاتها عبر مطار آل مكتوم، مع بدء تنفيذ مشروع تطوير مدرجي مطار دبي الدولي، في الأول من مايو حتى 20 يوليو المقبلين.

وعلى صعيد حجم الشحن، صعدت حركة مناولة البضائع عبر مطار آل مكتوم الدولي الى 76816 طناً خلال الربع الأول من عام 2014 بزيادة نسبتها 43% مقارنة مع 53974 طناً في الفترة المناظرة من عام 2013.