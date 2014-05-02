مصر ترفع تأشيرة دخول السياح إلى 25 دولاراً

قررت الحكومة المصرية رفع تأشيرة الدخول من 15 إلى 25 دولاراً وإدراج الأسعار والرسوم الجديدة ضمن البرامج السياحية.

وبحسب صحيفة الحياة، فقد تلقى وزير السياحة المصري هشام زعزوع خطاباً من وزير الخارجية نبيل فهمي متضمناً قراراً برفع رسم تأشيرة الدخول إلى مصر إلى 25 دولاراً اعتباراً من اليوم.

وأشارت وزارة السياحة في بيان إلى أنها أبلغت شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات ووكلاء السفر بهذه الزيادة، معتبرة أن تلك الزيادة لن تؤثر في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

إلى ذلك، أطلقت الحكومة المصرية حزماً ترويجية لجذب شرائح مختلفة من السياح العرب وفتح مقاصد جديدة من دول الخليج العربي، في إطار جهود وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، لاسيما العربية منها والتي تشكل 20% من إجمالي الحركة السياحية في مصر.

وكانت الوزارة عقدت مع هيئة التنشيط بالتعاون مع غرفتي الفنادق والسياحة ورشة عمل للوقوف على التسهيلات المختلفة المقدمة لجلب السياحة العربية ولتفعيل خطة تشغيل الطيران المباشر من السعودية والكويت إلى الغردقة.

وقال مستشار وزير السياحة، سامح سعد إن حزمة الحوافز المقدمة إلى السوق العربية تتضمن إطلاق 18 رحلة طيران منتظم من الغردقة وشرم الشيخ إلى الدول العربية، بواقع رحلتين أسبوعياً من الغردقة إلى جدة، ورحلتين إلى الرياض، واثنتين إلى الكويت.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة ناصر حمدي إلى الاتفاق مع غرفة الفنادق لتقديم أسعار جاذبة، مؤكداً أن توجيهات وزير السياحة تضمنت تقديم أسعار تنافسية للسياحة العربية لجذب مزيد من السياح العرب إلى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.