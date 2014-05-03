فيزا: عطلات العائلة تأكل 89% من الإنفاق على السياحة

أعلنت فيزا، الشركة العالمية لحلول الدفع الإلكتروني، أنها ستكشف نتائج استطلاع جديد أجرته حول حجم إنفاق المقيمين في الإمارات على السياحة العائلية.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته فيزا عبر الإنترنت أكثر من 300 شخص من الجنسين يمثلون مختلف القطاعات، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويتراوح دخلهم السنوي لأكثر من 130 مشارك بين 200 ألف و300 ألف درهم سنويا، فيما بلغ دخل أكثر من 170 مشارك آخر 300 ألف درهم فأكثر.

وقال مارسيلو باريكوردي، مدير عام فيزا في الإمارات "من النتائج المهمة لهذا المسح التي أستطيع الإفصاح عنها قبل عرض النتائج خلال معرض سوق السفر الأسبوع المقبل، تتمثل في أن العطلات العائلية تحظى بنسبة 89% من حجم الإنفاق في حين تمثل الهند والولايات المتحدة وتركيا وجزر المالديف وفرنسا الوجهات الأكثر شعبية للسياحة العائلية".

وأضاف باريكوردي: "فيما يتعلق بحجم الإنفاق المتوقع على السياحة العائلية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أجاب 50% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم سيرفعون من حجم الإنفاق عن السنة الماضية".

وينعقد معرض السفر العربي هذا العام في دورته الحادية والعشرين تحت شعار "السياحة المتميزة"، حيث يطلق العديد من المبادرات والندوات التي تصب في اتجاه السياحة والضيافة الفاخرة.