قوة العملة الكورية ترفع العجز السياحي خلال مارس

سجل الميزان السياحي لكوريا الجنوبية عجزاً خلال شهر مارس الماضي، وذلك للشهر الثاني والعشرين على التوالي، بعد أن شجعت العملة المحلية القوية الكوريين الجنوبيين على السفر إلى الخارج.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن كل من بنك كوريا المركزي، والمعهد الكوري الجنوبي للثقافة والسياحة قولهما يوم أمس الجمعة "إن الميزان السياحي سجل عجزاً بلغ 21,6 مليون دولار ليواصل الاتجاه السلبي منذ يونيو 2012".

ومع ذلك، تراجع العجز في الميزان السياحي في الربع الأول بمقدار 34,7% إلى 720 مليون دولار، مقابل 1,1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إنفاق المسافرين الكوريين الجنوبيين في الخارج خلال الربع الأول من العام بنسبة 7,5% إلى 4,51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن نفقات السياح الأجانب القادمين إلى البلاد ارتفعت بمقدار 22,5% إلى 3,8 مليار دولار، وذلك بفضل المتسوقين الصينيين.

