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الاتحاد للطيران تكشف عن مساحات خاصة على طائراتها

المصدر: أبوظبي – وام
مقصورة واسعة فارهة داخل الطائرة
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كشفت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات النقاب عن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة التي ستوفرها على متن طائراتها الجديدة من طراز "أيه 380 وبي 787" بما في ذلك مقصورة "الإيوان من الاتحاد" التي تعد أفخم المساحات المتوافرة على متن الطائرات في العالم.

وقالت في بيان صحافي إن هذه المقصورة ستتوفر فقط على متن طائرات الشركة من طراز إيرباص أيه 380.

وتمتد مقصورة "الإيوان من الاتحاد" على كامل مساحة الجهة الأمامية من الطابق العلوي الجديد الواقع في مقدمة الطائرة أيه 380 وتتضمن تصاميم متطورة مع مساحات واسعة مخصصة لضيف واحد أو ضيفين.

وتشتمل على غرفة معيشة خاصة وغرفة نوم منفصلة مع سرير مزدوج ومرافق استحمام خاصة داخل الجناح. كما تتضمن توفير خدمة "المضيف الشخصي" الذي سيكون متاحاً لتلبية متطلبات الضيف طوال أوقات الرحلة.

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