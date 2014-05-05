عربيات: نمو السياحة الخليجية بالأردن وصل إلى 140%

أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن بلاده تستهدف استقطاب أعداد كبيرة من السياح الخليجيين، في صيف العام الحالي من خلال التركيز على طرح مفاجآت مخصصة للسياحة العائلية.

وقال عربيات في مقابلة مع قناة "العربية" إن إحصاءات العام الحالي تبشر بالخير، كاشفاً عن ارتفاع دخل السياحة بالأردن بنسبة 11%، وارتفاع نسبة إشغال الفنادق للمبيت بنسبة 3% للربع الأول من 2014، وأن بلاده تسعى إلى إطلاق حملة ترويجية في دول الخليج خلال أسبوعين.

وذكر أن نمو السياحة إلى بلاده من الأسواق الخليجية، سجل نموا بنسب كبيرة مثل السوق القطري الذي نما بنسبة 140% والسوق الكويتي بنسبة 35%، إلى جانب زيادة أعداد السياح من كافة دول الخليج الأخرى.

وأفاد أن نسب الإشغال في فنادق العقبة والبحر الميت والبتراء، وصلت إلى 100% وسط مشاريع ضخمة مقبلة في مدينة العقبة منها مرسى الشيخ زايد الذي تنفذه شركة المعبر، ومشروع شركة سرايا، وواحة آيلند التي ستضيف نحو 6 إلى 7 آلاف غرفة فندقية جديدة بحلول 2018.

3500 غرفة فندقية جديدة

وأشار إلى أن منطقة البحر الميت، ستشهد إنشاء 7 فنادق جديدة، ستضيف 3500 غرفة فندقية، إلى جانب 5 فنادق أخرى بمستوى 4 و5 نجوم في (بوليفارد) منطقة العبدلي في العاصمة عمان.

وأشار إلى أن الأردن اتجه إلى الترويج السياحي في الأسواق الآسيوية، مثل السوق الكوري والياباني والإندونيسي، التي شهدت كلها ارتفاعات متميزة لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية، إضافة إلى أسواق مثل البرازيل والأرجنتين لم تكن موجودة ضمن الخارطة الترويجية للسياحة في الأردن.

وتحدث عن حوافز كبيرة مقبلة في قطاع الطيران، تصل إلى 50% من الإعفاءات على الضرائب للسياح القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان، موضحاً أن الهيئة تناقش هذه الإعفاءات مع الحكومة في الوقت الحالي، بعد أن حصلت على إعفاءات وصلت إلى 100% من الضريبة بالنسبة لمطار العقبة.

وكشف عن تحضيرات كبيرة لصيف هذا العام، تتمثل بمهرجان جرش الذي سيعج بالفنانين من مختلف الدول العربية، إلى جانب مهرجان صيف عمان، وغيره من الفعاليات والمفاجآت لزوار الأردن من دول الخليج.