دول الخليج تمول مشاريع سياحية وسكنية بالمغرب

قال وزير السياحة المغربي لحسن حداد لرويترز إن المغرب وأربع دول عربية خليجية سيقدمان 40% من التمويل لمشاريع سياحية بقيمة ملياري يورو تعادل 2.78 مليار دولار، في الدار البيضاء وطنجة والرباط.

وأعلنت الحكومة المغربية الشهر الماضي خططاً لإعادة تطوير منطقة ميناء الدار البيضاء وقدرت الاستثمارات من الدول الخليجية الأربع -الكويت والسعودية وقطر والإمارات - بحوالي 6 مليارات درهم 741.14 مليون دولار.

وأبلغ حداد رويترز على هامش معرض للسياحة في دبي أن هذه الدول ستتعاون أيضا مع المغرب في مشروعين آخرين في الرباط وطنجة سيتضمنان وحدات سكنية.

وقال إن تكلفة المشاريع الثلاثة مجتمعة من المنتظر أن تبلغ ملياري يورو.

وأضاف أن المغرب والدول الخليجية الأربع سيقدمون 40% من التمويل للمشاريع الثلاثة وأن الباقي سيأتي من مستثمرين بالقطاع الخاص وتمويل مصرفي.