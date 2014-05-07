لبنان يتوقع رفع التحذير الخليجي من السفر إليه قريباً

قال وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون اليوم الأربعاء إن دول الخليج ستلغي تحذيرا إلى رعاياها من السفر إلى لبنان بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكان معظم السائحين الذين يزورون لبنان يفدون من مجلس التعاون الخليجي، لكن دول المجلس حذرت مواطنيها في يونيو من السفر إلى لبنان مع تصاعد العنف الطائفي بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

وقال فرعون لرويترز في مقابلة بالهاتف "تم رفعه (التحذير) بشكل غير رسمي. وأضاف قائلا "الآن ننتظر صدور الضوء الأخضر (الرسمي) ونتوقع أن يحدث هذا قبل نهاية الشهر."

ويأتي رفع التحذير من السفر مع استقرار الحكومة اللبنانية الجديدة التي جرى تشكيلها في فبراير بعد مأزق سياسي استمر عشرة أشهر.

وأضاف قائلاً "الحكومة حريصة على إحكام قبضتها على الوضع الأمني في ظل الدعم الدولي القوي للاستقرار في لبنان. وهذا أمر جديد ومن ثم فهم يراقبون ويتأكدون من أن الوضع سيبقى تحت السيطرة."

وذكر الوزير أن السياحة والقطاعات المرتبطة بها تمثل خمس اقتصاد لبنان ويعمل بها نحو 250 ألف شخص لكن عدد الزائرين الأجانب تراجع إلى 1.3 مليون العام الماضي من 2.3 مليون في 2010 في آخر صيف قبل بدء الانتفاضة السورية.

وأبلغ فرعون مؤتمراً صحافياً أن الأزمة التي شهدها لبنان كلفته الكثير وكان لها تداعيات سلبية لكن بلاده ما زالت تملك جميع مقومات السياحة وتعتقد الحكومة أن بإمكانها إحياء هذه المقومات. وأضاف أن لبنان يهدف لاستقبال 1.8 مليون سائح هذا العام.

وما زالت التوترات السياسية مستمرة في لبنان حيث يشهد البرلمان حالة من الجمود بخصوص اختيار الرئيس الجديد للبلاد عقب انتهاء فترة ولاية الرئيس ميشال سليمان بعد أقل من ثلاثة أسابيع.