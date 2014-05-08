السعودية تستقطب 16 مليونا و700 ألف سائح خلال 2013

يشهد قطاع السياحي السعودي نمواً قوياً، حيث وصلت إيراداته السنوية إلى 100 مليار ريال مدعومة بالسياحة الداخلية والقادمين لأداء العمرة والحج، ومن المتوقع استمرار نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

أما بالنسبة لعدد السياح القادمين من الخارج ، فقد ارتفعت بـ10% إلى 16 مليوناً و700 ألف سائح خلال العام الماضي. فيما وصلت نسب الإشغال في الفنادق إلى نحو 75% خلال شهر مارس الماضي، وزاد سعر الغرفة بـ 3,2% إلى 708 ريالات كمتوسط لليلة الواحدة.

وتعمل السعودية على مشاريع لزيادة السياحة فيها حيث سيتم بناء أكثر من 17 ألف غرفة لمواكبة نمو قطاع السياحة.

وتتوقع المملكة أن يوفر هذا القطاع مليوناً و200 ألف وظيفة بحلول عام 2020. وتأتي خطط السعودية لزيادة إيرادات القطاع السياحي ضمن مساعيها لزيادة اعتمادها على القطاعات غير النفطية. وتمثلت إحدى مبادراتها لاستقطاب السياح، في تواجد العديد من شركات الطيران والسياحة وسوق السفر العربي في دبي.