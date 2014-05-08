14 % ارتفاع عدد زوار دبي منذ فوزها بـ"إكسبو2020"

كشف تقرير عن ارتفاع عدد القادمين إلى إمارة دبي منذ الإعلان عن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 14%.

من جهته، قال اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الإدارة تستعد لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين لدبي خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى موعد استضافة المعرض الذي يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر على مدى 6 أشهر.

وكشفت الإدارة، خلال مشاركتها في ملتقى سوق السفر العربي الذي يختتم أعماله في دبي اليوم، عن خططها لاستثمار ما بين 60 إلى 70 مليون درهم إضافية للتوسع في تركيب البوابات الذكية في مطارات دبي، والتي بلغت قيمة الاستثمارات الحالية فيها نحو 100 مليون درهم، بحسب العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.