%10 زيادة زوار ملتقى السفر والسياحة في دبي

ذكرت شركة "ريد ترافل اكسيبيشنز"، التي تنظم معرض سوق السفر والسياحة الذي اختتم أعماله الخميس في دبي، أن المعرض استقطب 23 ألف زائر في دورته لهذا العام، بزيادة 2100 زائر، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10% عن 2013.

وقد شارك في المعرض، أكثر من 2700 جهة عارضة من 83 دولة، بما فيها 120 جهة تشارك للمرة الأولى إلى جانب 68 جناحاً وطنياً.

وفي هذا الصدد، قال مارك والش، مدير عام محفظة المعارض في ريد ترافل اكسيبيشنز إن الأرقام الأولية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام تؤكد أهميته الكبيرة ودوره في دعم قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وتعكس أداءه القوي إلى جانب دوره الحيوي كمحرك اقتصادي رئيسي فيها.

وبحسب بيانات "ايه بي سي" المستقلة، حقق معرض سوق السفر العربي 2014 ارتفاعا بنسبة 8 في المئة في عدد العارضين عن 2013 إضافة إلى ارتفاع مساحة العرض فيه إلى أكثر من 24500 متر مربع تم حجزها قبل أشهر من إقامة المعرض.

وسجل المعرض ارتفاعا في عدد الجهات العارضة تحت مظلة أجنحة رئيسية إلى 420 جهة، بما فيها شركات سفر وسياحة من وجهات جديدة مثل تايوان وسلوفينيا، إضافة إلى عدد من الشركات التي تشارك للمرة الأولى في المعرض مثل الخطوط الكويتية و"آي إم جي وورلد أوف ادفينشرز" والفطيم للسفر والسياحة.