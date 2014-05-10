المدن الاقتصادية السعودية تعتزم توسيع تنظيم المعارض

وقعت هيئة المدن الاقتصادية مؤخرا مذكرة تعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والتي تضمنت بنود مذكرة التعاون بين الهيئة والبرنامج للعمل على عدة مجالات كالتنسيق المتبادل بشأن المعارض والمؤتمرات، والربط الإلكتروني بين الهيئة والبرنامج وتبادل المعلومات إلكترونيا وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

واشتملت بنود المذكرة على التسويق المشترك للفرص الاستثمارية في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة والمدن الاقتصادية، والتعاون في مجال تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وإعداد الحقائب الاستثمارية.

وأكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية المهندس مهند بن عبدالمحسن الهلال على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المتعلقة بتوطين الوظائف وتخطيط وتطوير الاستثمار السياحي للمؤتمرات والمعارض، مؤكدا أهمية دور هيئة المدن وتوليها الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، وتحقيقها نجاحات في توطين رأس المال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وأهداف خطط التنمية في المملكة.