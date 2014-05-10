%89 معدل انضباط رحلات الخطوط الجوية السعودية

حققت الخطوط السعودية خلال شهر أبريل الماضي نمواً في المعدلات التشغيلية مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت نسبة انضباط مواعيد الرحلات (89,07%) مقارنةً بـ (86,99%) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة (2,08%).

وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر أن تقرير الأداء التشغيلي لشهر أبريل الماضي تضمن نقل (2,302,156) راكباً على القطاعين الداخلي والدولي مقارنةً بـ (2,061,140) راكباً خلال أبريل 2013 بزيادة (241,016) راكباً، وبنسبة مئوية تصل إلى (11,69%).

وارتفع عدد الرحلات المجدولة والإضافية ليصل إلى (15,580) رحلة مقارنةً بـ (14,581) رحلة خلال شهر أبريل 2013م وبزيادة وصلت إلى (999) رحلة تمثل زيادة قدرها (7%).

10 آلاف رحلة بشهر

وأوضح الأجهر أن "السعودية" قامت خلال شهر أبريل 2014 بتشغيل (9,884) رحلة مجدولة على القطاع الداخلي مقارنةً بـ (9,533) رحلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة (351) رحلة تمثل زيادة بلغت نسبتها (4%).

وبلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات الداخلية (86,59%) مقارنةً بـ (82,03%) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة (4,56%) في حين بلغ عدد الركاب المنقولين على الرحلات الداخلية (1,287,345) راكباً مقارنةً بـ (1,217,205) راكباً خلال نفس الفترة من 2012م بفارق (70,140) راكباً ونسبة زيادة (5,76%).

وتُظهر هذه المعدلات تخصيص "السعودية" النسبة الأكبر من عملياتها التشغيلية لخدمة القطاع الداخلي بواقع (67%) من إجمالي الرحلات المجدولة، و(55,92%) من إجمالي الركاب.

وعلى القطاع الدولي، عززت الخطوط السعودية موقعها التنافسي بنمو في أعداد الرحلات والمسافرين حيث تم تشغيل (4,716) رحلة مجدولة مقارنةً بـ (4,167) رحلة خلال أبريل 2013م بزيادة بلغت (549) رحلة تمثل نسبة قدرها (13%).

زيادة سنوية بـ20%

وبلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات (80,53%) ، وقد بلغ عدد الركاب المنقولين على الرحلات الدولية (1,014,811) راكباً مقارنةً بـ (843,953) راكباً خلال نفس الفترة من العام الماضي 2013 بزيادة (170,876) راكباً ونسبة (20,25%).

وأَرْجَعَ الأجهر ارتفاع معدلات التشغيل وأعداد الرحلات والركاب خلال شهر أبريل من العام الجاري، إلى دخول المزيد من طائرات الأسطول الجديد في المنظومة التشغيلية والتحسن المضطرد في مستوى الخدمات وهو الأمر الذي يعزز من قدرات "السعودية" للوفاء بالتزاماتها على القطاع الداخلي والمنافسة على القطاع الدولي.

واشار الى حرص المسافرين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الخطوط السعودية في تسهيل إجراءات السفر بدايةً من حجز المقعد إلى الحصول على بطاقة صعود الطائرة إلى جانب التخطيط الدقيق لجدولة الرحلات الداخلية والدولية بناءً على الطلب المتزايد على رحلات "السعودية" الداخلية والدولية.