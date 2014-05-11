أحمد بن سعيد: الخليج يستهدف 400 مليون مسافر في 2020

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس التنفيذي الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، إن مطارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تستعد لاستقبال نحو 400 مليون مسافر بحلول عام 2020، وهو ما يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات ومواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب.

وقال في بيان صحافي، أمس السبت، "يسهم المعرض والفعاليات المصاحبة له في الجهود الجماعية لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار في صناعة الطيران، ويعكس المعرض فرص النمو القوية لصناعة الطيران، ومرونة اقتصاديات دول المنطقة، وتشكل فعاليات المعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري متخصص من نوعه، منصة مثالية لصناع القرار ومشغلي المطارات ومديري مشاريع البنية التحتية، للتعرف إلى أحدث التقنيات والابتكارات، ومناقشة تحديات وفرص النمو، وتكوين شبكات العلاقات المهنية وتوسيع قاعدة العملاء الجدد".

من جهة أخرى، تنطلق اليوم الأحد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الرابعة عشرة من معرض المطارات 2014 الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، بالتزامن مع الدورة الثانية من "منتدى قادة المطارات العالمية"، والدورة الأولى من معرض "تموين المطارات"، بمشاركة 250 عارضا من 39 دولة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

ويجمع المعرض تحت سقف واحد طيفا واسعا من معدات ومستلزمات وخدمات وتقنيات وحلول المطارات، التي تلبي تطلعات مشاريع تحديث وتطوير المطارات في المنطقة، وتعرض لأهم التجارب وأفضل الممارسات في صناعة المطارات.

وتنضم للمعرض الذي استقطب مشاركات من 39 دولة، عدة دول تشارك لأول مرة، مثل إستونيا والهند وليبيا ولكسمبورغ وسنغافورة وسريلانكا والسودان وتايلاند، وتبلغ نسبة العارضين الذين شاركوا في دورة العام الماضي وعادوا للمشاركة في دورة العام الحالي 64%.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخططة لمشاريع توسيع وتطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 100 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها.

ووفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بنسبة سنوية 6.2% حتى عام 2016، مما يجعلها ثاني أسرع أسواق الطيران نموا في العالم.