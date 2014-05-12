خبير: 60 ألف ريال معدل إنفاق السعوديين بأوروبا

قال مسؤول في قطاع السياحة في السعودية، إن النسبة الأكبر من الأسر السعودية أنهت حجوزاتها لموسم الصيف الذي ينطلق مع بداية الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة الرياض، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية الصناعية عفيف بن فريج الصوراني، أن تلك النسبة حسمت أمورها مبكرا وأنهت حجوزاتها نتيجة لأمور عدة في مقدمتها طول فترة الحصول على التأشيرات لبعض الدول، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 45 يوما، إضافة إلى التمتع بمزايا الحجز المبكر المخفضة وعروض الوكالات.

وقال الصوراني "لا يمكن تحديد حجم إنفاق الأسرة أو الشخص المسافر تحديدا نظرا لتفاوت الفئات وتنوعها، فالبعض يسافر على درجات سياحية، والآخر يفضل درجات أعلى كما تتنوع درجات وكماليات السكن لهم ونوعية الخدمات المقدمة".

وأضاف أن الوجهة تلعب دوراً كبيراً في ذلك فالسفر للدول العربية يختلف عنه لدول أوروبا أو شرق آسيا ولكن في الحالة المتوسطة يمكن توقع متوسط كلفة السفر لـ4 أشخاص إلى دولة عربية بـ30 ألف ريال وبالنسبة لهم في حالة السفر لأوروبا بـ60 ألف ريال، ويكون معدل إنفاقهم في دول شرق آسيا بحدود 40 ألف.

وبين الصوراني أن ثقافة السفر والسياحة للخارج ستستمر لدى شريحة كبيرة من المجتمع ويساعد على ذلك أمور كثيرة في مقدمتها تشجيع أفراد المجتمع لبعضهم البعض عبر الحديث عن ما رأوه في سفرهم، وكذلك عدم توفر عوامل الجذب المنافسة للتنوع السياحي ووسائل الترفيه التي يجدها المسافر في الخارج إضافة الى الطقس الملائم في فترة الصيف، التي تشهد فيها المملكة درجات حرارة مرتفعة.