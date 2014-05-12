طيران الإمارات تضيف رحلة يومية خامسة إلى سنغافورة

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأحد، عن عزمها تشغيل رحلة يومية خامسة بين دبي وسنغافورة ابتداء من الأول من شهر أغسطس 2014.

وسوف يصل عدد رحلات الناقلة مع انطلاق الخدمة الجديدة إلى 35 رحلة أسبوعياً، بما فيها 28 رحلة من دون توقف، و7 رحلات عن طريق كولمبو، إضافة إلى رحلة طيران الإمارات اليومية من دبي إلى سنغافورة ومنها إلى برسبن وملبورن.

وقال باري براون، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "يعكس إطلاق رحلتنا اليومية الجديدة بين دبي وسنغافورة الطلب المتنامي على السفر بين هاتين المحطتين المهمتين سياحياً وتجارياً. وسوف توفر الخدمة الإضافية لعملائنا مرونة أكبر عند التخطيط لسفرهم، فضلاً عن إتاحتها لرحلات ربط سلسة مع شبكة خطوط طيران الإمارات واسعة الانتشار".

وأضاف براون "بدأت طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى سنغافورة في العام 1990، وتعتبر الرحلة الإضافية هذه دليلاً واضحاً على التزام الناقلة المتواصل تجاه هذه السوق، وعلى أهمية سنغافورة ضمن شبكة خطوطنا العالمية".

وتواصل سنغافورة تأكيد أهميتها ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات عبر الشرق الأقصى وأستراليا، كونها تربط الركاب من ملبورن وبرسبن وكولمبو ودبي مع 35 محطة في أوروبا، و9 محطات في الولايات المتحدة، وأكثر من 20 محطة في إفريقيا، فضلاً عن محطات الشرق الأوسط.

وسوف تشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية الخامسة باستخدام طائرة من طراز بوينغ 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وتوفر 12 مقعداً في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية.

وسوف تقلع رحلة طيران الإمارات إي كيه 352 من دبي يومياً عند الساعة 9:15 مساء، وتصل إلى سنغافورة عند الساعة 9:00 من صباح اليوم التالي. وتغادر رحلة العودة إي كيه 353 سنغافورة يومياً عند الساعة 10:35 صباحاً، وتصل إلى دبي الساعة 1:45 ظهراً.

وفي جانب الشحن، ستوفر الخدمة اليومية الجديدة طاقة شحن تتيح نقل الكثير من البضائع، بما فيها قطع غيار السفن، والهواتف الخلوية وغيرها من الإلكترونيات من وإلى سنغافورة.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خلال العام الجاري رحلات جديدة إلى كييف وتايبيه وبوسطن، وأعلنت عن عزمها إطلاق رحلات جديدة إلى أبوجا وكانو في نيجيريا ابتداء من الأول من شهر أغسطس، وإلى شيكاغو في 5 أغسطس، وإلى أوسلو في 2 سبتمبر، وإلى بروكسل اعتباراً من 5 سبتمبر.