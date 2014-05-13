الأردن يتوقع عائدات سياحية سنوية بـ4 مليارات دولار

توقع رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تحقق بلاده عوائد من قطاع السياحة تصل إلى 4.1 مليار دولار نهاية العام الحالي.

وقال عربيات في مقابلة مع "العربية.نت" إن الأردن حقق في الربع الأول من العام الحالي، نحو مليار دولار، عائدات من السياحة بزيادة نسبتها 11%، إلى جانب زيادة نسبة إشغال الفنادق للمبيت بنسبة 3%.

وأضاف أن الأردن نجح بالتركيز على استقطاب السياحة الدينية، للأراضي المقدسة للمسيحيين من كافة دول العالم، والمسلمين من ماليزيا وإندونيسيا الذين يأتون لزيارة القدس الشريف، من خلال الأردن.

وأشار إلى ارتفاع عدد السياح من ماليزيا بنسبة 42% ومن إندونيسيا بنسبة 35%، موضحا أن السياح يأتون لقضاء 3 أو 4 ليالي في الأردن، موضحا أن التسهيلات التي تقدمها بلاده للزائرين تزيد من فرص نمو هذا القطاع بشكل مضطرد هذا العام.

ولفت إلى زيادة عدد السياح من المغرب بنسبة 200%.

وعن زيارة البابا فرانسيس الأول، قال عربيات، إن هذه الزيارة لها دلالات مهمة لتعزيز السياحة الدينية، ويعد الأردن البلد الوحيد في العالم الذي زاره بابا الفاتيكان أربعة مرات بالتاريخ؛ الأولى سنة 1964 وسنة 2001 وسنة 2008 والزيارة الحالية.

وأفاد أن البابا سيقيم قداسا في ستاد عمان الدولي، يشارك به 30 ألف مصلي، من جميع أنحاء العالم، وهي رسالة سامية لتعزيز المكانة السياحية للأردن لا سيما في إطار السياحة الدينية ولتسليط الضوء على الأماكن المقدسة للمسيحيين داخل الأردن.

وقال إن البابا لن يقوم بزيارة إلى مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري، لكنه سيلتقي مع 300 طفل يعانون من حالات إنسانية، من بينهم أطفال سوريون من مخيمات اللجوء.