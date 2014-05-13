الإمارات تستهدف 1.63 مليون رحلة جوية بحلول 2030

توقعت تقديرات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، أن تستحوذ الدولة على حصة كبيرة من الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الحركة الجوية عبر مطارات الإمارات إلى 1.13 مليون حركة جوية في 2015، تقفز إلى 1.63 مليون حركة جوية بحلول عام 2030.

وأكد إبراهيم أهلي النائب الأول لرئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية على هامش المؤتمر العالمي السابع لإدارة معلومات الملاحة الجوية 2014 اليوم الثلاثاء، أن استضافة دبي لهذا المؤتمر الدولي، تعكس تزايد أهمية دولة الإمارات على خريطة الملاحة العالمية، وريادتها في تطوير خدمات الملاحة الجوية، بما يمكنها من استيعاب الزيادة الهائلة المتوقعة في حجم الحركة الجوية عبر أجواء الدولة بصفة خاصة، وفي منطقة الخليج بصفة عامة، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال أهلي: "إن النمو القياسي في حركة الرحلات الجوية عبر مطارات المنطقة، يجعل من المؤتمر فرصة للاطلاع على افضل الممارسات وأحدث التقنيات في مجال خدمات الملاحة الجوية".

وأضاف إبراهيم أهلي: "تسعى دبي لخدمات الملاحة الجوية من خلال استضافتها لهذا المؤتمر العالمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة حركة الملاحة الجوية، والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجهها الصناعة، والمتطلبات والمؤهلات التي يجب أن تتوافر في الكوادر البشرية التي تتولى إدارة أنظمة الملاحة الجوية".

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تشير فيه توقعات مجلس المطارات العالمي إلى ارتفاع عدد المسافرين جوا عبر العالم إلى 7.4 مليارات نسمة بحلول عام 2020، وزيادة حركة الطائرات بنسبة 3.5%، وحركة الشحن بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة.