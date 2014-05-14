تراجع أعداد السائحين بمصر 23.4% خلال شهر مارس

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر تراجع 32.4 في المئة في مارس على أساس سنوي، مع استمرار نضوب مصدر حيوي للنقد الأجنبي بفعل الاضطرابات السياسية.

ونقلت الوكالة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قوله إن عدد السياح بلغ نحو 755 ألفا في مارس، مقارنة مع أكثر من مليون سائح في مارس 2013، بالرغم من إطلاق وزارة السياحة هذا الشهر حملة ترويجية تستمر ثلاث سنوات، أملا في جذب سياح ومستثمرين إلى البلاد.

وتضرر قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر، منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.

وتلقى القطاع ضربة أخرى بعد تفجير حافلة تقل سائحين كوريين نفذه متشددون، أدت لتراجع إيرادات مصر من السياحة 41% العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بالإضافة لأحداث العنف التي أعقبت عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو.