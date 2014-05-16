58 ألف ليلة سعودية في فنادق أبوظبي بـ3 أشهر

تنظم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة جولة ترويجية في 3 مدن سعودية، هي: جدة والرياض والدمام خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة المدينة، فيضم وفد أبوظبي في الجولة، 20 من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، منها منشآت فندقية، ومعالم سياحية إلى جانب شركة الاتحاد للطيران.

وتأتي المملكة حالياً في المركز السابع على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية في الربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت 26442 نزيلاً سعودياً، بنسبة نمو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار مبارك الشامسي المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى أن النزلاء السعوديين أمضوا 58892 ليلة فندقية في الربع الأول من 2014، بنسبة نمو 24% عن الفترة ذاتها من 2013، وبمتوسط 2.23 ليلة للنزيل الواحد.

وقال "نثق بقدرتنا على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ونسعى للتواصل عن قرب مع وكلاء السفر والجولات الخارجية في السعودية، وتحفيزهم على تقديم منتجاتنا السياحية الأكثر تنوعاً وتميزاً لعملائهم، وتشجيعهم على تمضية عطلات أطول في أبوظبي".