فرنسا تستعين بموقع "سيتريب.كوم" لجذب السياح الصينيين

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

وقعت فرنسا يوم أمس السبت اتفاقية مع موقع إلكتروني صيني رائد في مجال السفر للترويج للوجهات السياحية الفرنسية لدى السياح الصينيين.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليه بحضور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، تعهد موقع "سيتريب. كوم" الصيني بـ"الترويج الفاعل للوجهة الفرنسية" لدى المستخدمين، بحسب ما أشارت القنصلية الفرنسية بشنغهاي في بيان.

وقال فابيوس، خلال مؤتمر صحافي في شنغهاي "السياح الصينيون باتوا يطلبون عروضاً سياحية تتلاءم مع متطلباتهم الشخصية أكثر فأكثر.. نلاحظ تزايداً في الطلب على السياحة الفردية خارج إطار المجموعات السياحية المنظمة".

وأشار إلى أن موقع "سيتريب" الذي يمثل أكثر من 50% من سوق حجوزات السفر عبر الإنترنت في السوق الصينية.

ويجري فابيوس حالياً زيارة إلى الصين تستمر أربعة أيام مخصصة في المقام الأول "للدبلوماسية الاقتصادية".

ومنحت السلطات الفرنسية العام الماضي في الصين 350 ألف تأشيرة دخول سياحية إلى دول منطقة "شنجن". لكن بحسب التقديرات، استقبلت فرنسا 1,4 إلى 1,5 مليون سائح صيني، في ارتفاع نسبته حوالي 20% خلال عام.