توقعات بارتفاع السياحة الخليجية إلى سويسرا بـ25%

توقع والتر لوزر مستشار هيئة سياحة لوزان السويسرية أن يرتفع عدد الزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى سويسرا هذا العام بنسبة 25%، مقارنة مع عام 2013، خصوصاً بعد أن لعب التكامل السياحي بين الإمارات وسويسرا دوراً في تنشيط السياحة بين البلدين.

وذكر أن الناقلات الجوية الوطنية لدى البلدين تسهم في تنشيط التبادل السياحي، في ظل الإقبال الكثيف على السفر بين الإمارات وسويسرا، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأشار في حديث لموقع هوتل أندريست الإخباري إلى أن لوزان تستعد لاستقبال الزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الصيف الحالي ببرامج وعروض سياحية خاصة للعائلات.

وذكر أن حدائق لوزان المطلة على البحيرة سوف تشهد عروضاً احتفالية خلال الفترة من يونيو وحتي سبتمبر القادم لتوفير أجواء المرح والمتعة لأفراد العائلة كافة.

وذكر أن هيئة سياحة لوزان تركز على البرامج السياحية العائلية، وأعدت برامج سياحية عائلية تفي بهذا الغرض يمكن الحصول عليها لدى كل الوكالات السياحية، حيث تم إعداد هذه البرامج باللغة العربية، وهي تشمل مواقع سياحية يمكن زيارتها، مع تقديم وصف موجز للمعلومات التي تمكن المسافرين من زيارة تلك المواقع والحسومات المتوافرة.