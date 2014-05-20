200 ألف سعودي يعملون بقطاع السياحة

كشف التقرير الإحصائي لمؤشرات قطاع السياحة في المملكة عام 2013 الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، عن ارتفاع عدد الرحلات السياحية المحلية بالمملكة من 19 مليون رحلة في 2012 إلى 23.8 مليون رحلة عام 2013 .

وأوضح أن حجم الإنفاق على السياحة المحلية في المملكة خلال العام الماضي تجاوز 28 مليار ريال، حيث تصدر الإنفاق على مرافق الإيواء 25.2% في المرتبة الأولى، ثم الإنفاق على التسوق، ويليه الإنفاق على الأغذية والمشروبات والمطاعم في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة النقل، وفي المرتبة الخامسة الإنفاق على الترويح والثقافة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة وصل بنهاية عام 2013 إلى 203.2 ألف يمثلون ما نسبته 27.1% من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، فيما بلغ عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع بنهاية عام 2013 ما يقارب من مليون و126 ألف وظيفة في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020 إلى أكثر من مليون و773 ألف, مفيداً بأن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العام المنقضي وصلت إلى 75 مليار ريال سعودي بما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي .

وأبان التقرير أن معدلات إشغال الفنادق عام 2012 بلغت 64% فيما وصلت نسبة الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة في ذات العام 58.2%, مشيراً إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، قد بلغ حتى نهاية مارس 2014 (3710 منشآت) منها (1222) فندقاً، و (2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500) غرفة، وفي الوحدات السكنية: (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77% مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.