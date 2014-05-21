طيران السعودية تنقل عملياتها في قطر إلى مطار حمد

أعلنت الخطوط السعودية عن انتقال عملياتها وخدماتها في قطر، من مطار الدوحة الدولي إلى مطار حمد الدولي، بدءا من الخميس الموافق للثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت الخطوط السعودية إن رحلتها رقم (542) القادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة هي الرحلة الأولى التي تهبط في المطار الجديد، وذلك عند الساعة (01:10) ظهراً، وتغادر بالرقم (543) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة (02:10) ظهراً.

وأشارت إلى تنويه سابق لها للمسافرين، حول هذا الانتقال عبر موقعها الإلكتروني، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.