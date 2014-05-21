"طيران الإمارات" تتجه لشراء مزيد من إيه 380

قال تيري أنتينوري مدير العمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة تدرس حالياً طلب شراء المزيد من طائرات إيه 380 من إيرباص، إذا ما طرحت شركة صناعة الطائرات نموذجاً محدثاً من الطائرة العملاقة، على غرار ما فعلت مع الطراز إيه 320-نيو.

وأضاف أنتينوري متحدثاً من على متن طائرة إيه 380 جديدة، أن طيران الإمارات ممولة على نحو جيد هذا العام، ولا تعتزم طرح أي سندات في السوق حالياً. وأضاف أن الشركة خفضت عدد رحلاتها إلى أوكرانيا، نظراً للأزمة هناك، وفي ظل انخفاض أعداد المسافرين إلى كييف.

لكن الطلب ما زال قوياً في روسيا، وتتوقع الناقلة المضي قدماً هذا الصيف في خطط لإحلال الطائرة إيه 380 محل طائرة أصغر، على واحدة من رحلتين تسيرهما يومياً إلى موسكو.