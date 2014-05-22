الاتحاد للطيران تفتتح صالة انتظار في مطار سيدني

قامت "الاتحاد للطيران" بافتتاح صالة انتظار المسافرين الجديدة للدرجة الأولى ورجال الأعمال في مطار كنغزفورد سميث الدولي في سيدني.

وبحسب صحيفة الاتحاد، تعتبر الصالة الجديدة الأولى للناقلة الوطنية لأبوظبي في أستراليا والأحدث في مجموعة صالاتها الفاخرة حول العالم، حيث تقع في مبنى المسافرين الدولي بيير سي، بالقرب من البوابة رقم 51.

وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للطيران"، إن هذه الخطوة تعتبر إنجازًا جديدًا آخر في إطار التزام الشركة تجاه السوق الأسترالية، ويؤكد على الأهمية التي توليها «الاتحاد للطيران» لتقديم الأفضل في فئتها في كل مرحلة من مراحل تجربة سفر الضيوف.

وأضاف هوجن "نتطلع دومًا لتوفير تجربة للضيف في صالات الانتظار تتناغم تمامًا مع ما نقدمه على متن الطائرة. وكلي ثقة من أن فريق الضيافة المحترف الذي تحظى به الاتحاد للطيران في صالة سيدني، إلى جانب موظفينا في منافذ إتمام إجراءات السفر وخدمات الضيوف، قادرون على تحقيق ذلك".

ويحظى ضيوف صالة الانتظار أيضًا بخدمة الأطعمة والمشروبات من الاتحاد للطيران مع إمكانية الاختيار ما بين قائمة الطعام بأسلوب المطاعم الفاخرة أو تشكيلة أطعمة البوفيه الشهية.

وتتم خدمة الوجهة عبر أسطول متنوع من طائرات إيرباص A340-600 وبوينغ 777-300 المرتبة وفق نظام الثلاث درجات.

ومن المقرر أن تكون وجهة سيدني من بين أوائل الوجهات التي ستحظى بتجربة مقصورة «الإيوان» الجديدة من الاتحاد للطيران، المكان الأكثر فخامة ورحابة في الأجواء، مع مباشرة الشركة لخدماتها إلى سيدني عبر طائرتها الجديدة A380 في شهر يونيو 2015.