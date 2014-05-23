فاينانشيال: دبي تسعى لبناء إمبراطورية ضيافة عالمية

ذكرت صحيفة بريطانية بأن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، ظل منذ سنوات ينظر لقطاع الضيافة كقطاع محوري لوضع دبي على الخريطة العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الطموحات أُبرِزت بصورة واضحة في عام 2008 عندما شارك الآلاف في احتفالات افتتاح فندق "أتلانتس" المترف على جزيرة النخلة الاصطناعية، والذي أصبح الآن مقياساً للطفرة الاقتصادية للإمارة، ومغناطيساً جاذباً للسياح الذين يتوقفون عنده لالتقاط الصور أمام هيكله المطل على الخليج، والمصمم على شكل السالمون.

وأردفت أن الشيخ محمد بن راشد يحرص على الاستثمار مجدداً في قطاع الضيافة لدفع السياحة إلى دبي، وتطوير المؤسسات التي تمتلكها دبي مثل "مجموعة جميرا". وقالت إن دبي تستهدف جذب 9 ملايين زائر زيادة على الـ 11 مليون زائر الذين يتوافدون عليها سنوياً، قبل استضافة معرض "إكسبو 2020" .

وأضافت أن الصينيين أصبحوا على نحوٍ متزايد مكوناً مهماً في سياحة الإمارة، حيث نما عددهم بنسبة 11 في المئة العام الماضي.

وذكرت أن مؤسسات دبي تستحوذ على حصص في أعمال الضيافة الأخرى، منها استحواذ مؤسسة دبي للاستثمار على فندق "أتلانتس" من ذراع الاستثمار لمجموعة "دبي العالمية" في ديسمبر الماضي.

وفي الشهر الماضي اشترت المؤسسة نفسها حصة أغلبية في شركة إدارة المنتجعات العالمية "كيرزنر إنترناشونال". ونقلت عن محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمار قوله "ترى المؤسسة أمكانية هائلة للتوسع"، مشيرة إلى تعيين الشيباني مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة "كيرزنر" والتي طورت ابتداء "أتلانتس دبي" كفندق شقيق لمؤسسة ضيافة في البهاما، كما أنها تتوسع في الصين.

وأضافت أن الاهتمام بالاستثمار في مرافق الضيافة يأتي في وقت تقود فيه السياحة والطيران الطفرة الاقتصادية في الإمارة، والتي قالت إنها أصحبت مرفأ للسياح بعيداً عن الاضطرابات الإقليمية، وملاذاً آمناً من الضرائب.