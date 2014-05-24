أميركا تستهدف 100 مليون سائح وأوباما يفتح المطارات

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه سيجعل من تسريع إجراءات إتمام معاملات المسافرين لدى وصولهم إلى المطارات الأميركية، أولوية لإدارته من أجل تشجيع المزيد من السياح الأجانب على زيارة الولايات المتحدة وبالتالي إنعاش الاقتصاد.

ولفت الرئيس خصوصاً إلى أهمية "خفض وقت الانتظار للناس الذين يدخلون الأراضي الأميركية، ولكن من دون أن يؤثر ذلك مطلقاً على الأمن".

وقال أوباما خلال زيارة إلى معلم سياحي شرق ولاية نيويورك: "أريد أن ننتقل من الـ70 مليون سائح الذين جاؤوا العام الماضي إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول مطلع العقد المقبل".

وغالباً ما يضطر المسافرون إلى الولايات المتحدة إلى الانتظار في المطارات في طوابير لفترات طويلة تزيد عن الساعة لإتمام معاملات الجوازات والتفتيش، وهي إجراءات تم تشديدها كثيراً بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.