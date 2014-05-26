السعودية تقر إنشاء 3 جمعيات للتطوير السياحي

أقر مجلس الوزراء في السعودية، التنظيم القانوني لإنشاء ثلاث جمعيات غير ربحية الأولى لمرافق الإيواء السياحي والثانية للمرشدين السياحيين والثالثة للسفر والسياحة.

وأوضح القرار أن الجمعيات الثلاث مهنية غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تطوير أنشطة القطاع السياحي بالمملكة.

وتدخل من بين أهداف هذه الجمعيات رعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويكون لكل جمعية من الجمعيات المشار إليها جمعية عمومية، ومجلس إدارة مكون من عدد من أعضاء الجمعية ومدير تنفيذي يشرف على جهاز يتولى القيام بالمهمات التنفيذية المتعلقة بالجمعية "الفنية والمالية والإدارية".

من ناحية ثانية، أكملت أكثر من 1000 منشأة فندقية ووحدة سكنية بمنطقة عسير اشتراطاتها اللازمة لأنظمة الإيواء السياحي، وذلك استعداداً لاستقبال الزوار والسياح خلال موسم صيف هذا العام.

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن منشآت الإيواء تتأهب لاستقبال زوارها المنطقة خلال موسم صيف هذا العام، منها 37 فندقاً تتراوح بين 2 إلى 5 نجوم، فضلاً عن انتشار الوحدات السكنية المفروشة في محافظات ومراكز المنطقة، متوقعاً ارتفاع نسبة الإشغال لهذه المنشآت هذا العام.