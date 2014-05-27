6.1 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال أبريل

بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، الشهر الماضي، 6.1 مليون مسافر، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها المطار رقما قياسيا في أعداد المسافرين يتجاوز 6 ملايين مسافر.

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي، في بيان صحافي ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 13.6% خلال شهر أبريل 2014 لتصل إلى 6 ملايين و159 ألفا و634 مسافرا بالمقارنة مع 5 ملايين و418 ألفا و964 مسافرا في أبريل 2013، كما ارتفعت أعداد المسافرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.9% لتصل إلى 24521454، بالمقارنة مع 21905363 خلال الفترة المناظرة من عام 2013.

واستحوذ المسافرون من أوروبا الغربية على أكبر نسبة من الزيادة خلال شهر أبريل بزيادة نسبتها 172223 مسافرا، يليها المسافرون من شبه القارة الهندية بزيادة نسبتها 166241.

وبلغ إجمالي حركة الطائرات 31234 خلال شهر أبريل 2014 بزيادة نسبتها 2.5%، بالمقارنة مع عدد حركات الطائرات المسجلة في أبريل عام 2013، فيما ارتفع إجمالي عدد حركات الطائرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 إلى 125928، بزيادة نسبتها 4.8% بالمقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2013.