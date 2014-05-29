طيران الإمارات تعزز رحلاتها إلى الهند

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A380 يومياً إلى مدينة مومباي الهندية اعتباراً من 21 يوليو المقبل. ومع بدء تشغيل هذه الخدمة، سيصل عدد المحطات التي تخدمها طيران الإمارات بالعملاقة A380 إلى 28 وجهة حول العالم.

وسوف تستبدل الناقلة طائرتها التي تشغلها لخدمة رحلتيها "إي كيه 500" من دبي إلى مومباي ورحلة العودة "إي كيه 501" بالطائرة A380 الأمر الذي سيسهم في رفع السعة المقعدية على هذا الخط بنحو 2127 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه. وتتيح هذه الخدمة للركاب المسافرين إلى الهند من وجهات رئيسة في شمال أميركا وأوروبا الفرصة للاستمتاع بالسفر على هذه الطائرة المميزة على طول رحلتهم.

وبالإضافة إلى خدمات مومباي، تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرة من طراز بوينغ 777 إلى دلهي وحيدر آباد، تلبيةً للطلب المتنامي على السفر إلى هاتين الوجهتين، لترتفع بذلك السعة المقعدية إلى دلهي بـ980 مقعداً أسبوعياً وإلى حيدر آباد بـ672 مقعداً أسبوعياً وفي كل اتجاه.

ومع انطلاق جميع هذه الخدمات، سيصل عدد المقاعد الإضافية التي تعتزم طيران الإمارات إضافتها إلى مومباي ودلهي وحيدر آباد إلى 3779 مقعداً أسبوعياً. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المباحثات الثنائية الإيجابية التي دارت بين حكومتي دبي والهند مؤخراً والتي أثمرت عن السماح لشركات الطيران العاملة في دبي لإضافة 11 ألف مقعد إلى الهند.

وقال أحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي: "يعتبر النقل الجوي أحد أهم عوامل دوران العجلة الاقتصادية العالمية، حيث يسهم في تسهيل حركتي التجارة والسياحة، فضلاً عن تأثيره الفعّال في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتواصل طيران الإمارات تقديم خدماتها إلى الهند منذ العام 1985 حيث كانت مومباي ودلهي من أوائل المحطات التي بدأت الناقلة بخدمتهما منذ انطلاقتها الأولى".

وأضاف خوري: "نتطلع اليوم إلى مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة في الهند ودعم اقتصاد هذا البلد الحيوي من خلال رحلاتنا المتنوعة التي ستسهم بدورها في دعم خطط الحكومة الهندية الرامية إلى نقل نحو 85 مليون مسافر بحلول عام 2020".