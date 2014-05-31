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القطرية تؤجل تسلم أول طائرة إيرباص 380 عدة أسابيع

المصدر: الدوحة – رويترز
الخطوط القطرية
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قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية لرويترز، إن الشركة أرجأت تسلم أول طائرة طلبتها من طراز إيرباص إيه-380 "عدة أسابيع" إلى حين قيام الشركة المصنعة بمعالجة مشكلات تتصل بالجزء الداخلي لقمرة القيادة رصدتها شركة الطيران أثناء عملية التسليم.

وقال الباكر "وفقا للإجراءات المعتادة لتسليم الطائرات، فإن كل الطائرات تخضع للفحص من جانب العميل قبيل التسليم. وقد تأثر الجدول الزمني لتسليم أول طائرة من طراز إيه-380 لشركة الطيران إلى حين قيام إيرباص بالتعامل مع طلبات الخطوط الجوية القطرية".

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