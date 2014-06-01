بوينغ تستبعد خفض إنتاجها من الطائرات الجديدة

أبدت بوينغ اليوم الأحد ثقتها في بيع أعداد كافية من طائرات 777-300 إي.آر حتى عام 2017 وذلك لحين دخول النسخة الجديد المعدلة 777اكس الخدمة في 2020 ودون الحاجة لخفض الإنتاج.



وقال جون وجيك مدير المبيعات في الشركة لرويترز على هامش اجتماع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في الدوحة "نتوقع طلبا قويا على الطائرة ونعتقد أن بوسعنا سد الفجوة وهذه وظيفتي."



وطورت بوينغ الطائرتين 777 و737 لترشيد استهلاك الوقود ويشكل الإبقاء على إنتاج الطرز الحالية تحديا مع ترقب عدد من شركات الطيران للطائرات الجديدة.



وأضاف وجيك أن بوينغ باعت أعدادا كبيرة من طرز 737ان.جي بما يضمن تحولا سلسا للطائرة الجديدة 737 ماكس.



وتنوي بوينغ زيادة إنتاج الطائرة 737 إلى 47 طائرة شهريا بحلول 2017 من 42 طائرة على أن يرتفع بدرجة أكبر لاحقا.