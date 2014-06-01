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طائرات إيرباص بـ 3 مليارات دولار لـ "الإثيوبية"

المصدر: الدوحة – رويترز
طيران الإثيوبية
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأحد إن الشركة ستتخذ قرارا في يونيو بشأن طلب شراء 30 طائرة نحيفة البدن من ايرباص أو بوينج في إطار خططها لزيادة حجم أسطولها.

وقال تيولدي جبريماريام لـ"رويترز" على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في الدوحة "سنتخذ قرارا بنهاية يونيو".

وأضاف أن الشركة تدرس كلا من الطراز ايه320-نيو وبوينج ‭‭737‬‬ ماكس. وبالأسعار الحالية قد تبلغ قيمة الطلبية نحو ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الخطوط الإثيوبية التي يتألف معظم أسطولها الحالي من طائرات بوينج إنها تريد زيادة حجم الأسطول لمثليه تقريبا ليصل إلى 112 طائرة ونقل 18 مليون مسافر إلى ما يزيد على 92 وجهة بحلول عام 2025.

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