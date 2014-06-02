الإمارات على موعد مع دخول 28 ألف غرفة فندقية بعامين

ذكر تقرير أصدرته مجموعة "جونز لانغ لاسال" JLL للفنادق والضيافة حول أداء الفنادق في دولة الإمارات، أن ازدياد أعداد زوار الدولة حسَّنَ من أداء فنادقها ومنتجعاتها.

وذكر التقرير أن فنادق دبي وأبوظبي تشكل ما نسبته 86% من إجمالي فنادق الدولة البالغ عددها 590 فندقاً تضم أكثر من 93000 غرفة، موضحاً أن الشركات الدولية لتشغيل الفنادق تهيمن على نحو 68% من إجمالي غرف فنادق الإمارات التي تنحصر أغلبيتها في شريحة الفئات الفاخرة (4 و5 نجوم).

وتوقع التقرير بناء أكثر من 28 ألف غرفة إضافية في الدولة بحلول عام 2016، وستستأثر دبي وأبوظبي بنحو 50% و31% من الغرف الفندقية الجديدة على التوالي.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق السياحة والضيافة في دولة الإمارات بصورة عامة معدلات نمو تتراوح بين الإيجابية والمستقرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.