العالم يحتفل بنقل 33 مليار راكب خلال قرن من الطيران

ذكرت منظمة النقل الجوي الدولية "إياتا" أنها تتوقع أن تسجل شركات الطيران في العالم أرباحاً تصل إلى 18 مليار دولار في العام الجاري.

وتوقع المدير العام للمنظمة، توني تايلر، في بيان صحافي أن يصل إجمالي عائدات شركات الطيران إلى 746 مليار دولار بـ2014، بيد أن الأرباح الصافية في حدود 2.4%.

وقال إن الرقم يبدو مبهراً، إلا أن الواقع الاقتصادي هو أن هامش الربح سيكون بنسبة 2.4% فقط من أصل عائدات تبلغ 746 مليار دولار. وبحسب تايلر، فإن الربح هو بمعدل 6 دولارات للراكب الواحد، مؤكدا أن أرباح شركات الطيران تتحسن، العائد الوسطي على رأس المال المستثمر هو اليوم عند مستوى 5.4% مقارنة بـ1.4% في 2008.

إلا أن شركات الطيران مازالت بعيدة عن نسبة عائد يصل إلى المستويات التي يرغب فيها المستثمرون عند 6 إلى 8 %. وشدد تايلر على أنه لايزال هناك مجال كبير للنمو في القطاع. وكانت "إياتا" أعلنت في مارس أن نحو 240 شركة طيران تمثل 84% من إجمالي حركة الطيران قد خفضت توقعاتها لأرباحها في العام الحالي من 19.7 مليار دولار إلى 18.7 مليار.

وذكر تايلر أن العالم يحتفل هذه السنة بالعيد الـ100 للطيران، واستخدم 3.3 مليار إنسان الطيران خلال القرن الماضي، وجرى نقل 52 مليون طن من البضائع جواً. وتقوم مئة ألف رحلة يومياً بالربط بين 50 ألف وجهة، بينما يؤمن قطاع الطيران وظائف لـ58 مليون شخص عبر العالم.

وأضاف تايلر "بدأ الطيران التجاري براكب واحد على متن رحلة استغرقت 23 دقيقة عبر خليج تامبا في فلوريدا في 1 يناير 1914، ومنذ ذلك الحين، قام الطيران بتغيير العالم في شكل جذري نحو الأفضل". وناقش العديد من التحديات التي تواجهها الحكومات وشركاء الصناعة في وقت يبدأ فيه الطيران التجاري قرنه الثاني، إذ "لا يتماشى أداؤنا المالي بعد مع القيمة التي نقدمها، فعلى مدار العقدين الماضيين، تضاعف عدد وجهات الطيران، بينما انخفضت القيمة الحقيقية للطيران إلى النصف".

وأشار تايلر إلى أن التحديات تشمل المخاوف من ازدحام المجال الجوي في منطقة الخليج، وبناء شراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير مطارات في آسيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى فشل الحكومة الأميركية في وضع الاستثمارات كأولوية في مبادرة إدارة الحركة الجوية للجيل المقبل. وحض الحكومات على الالتزام بقواعد إيكاو، ودعا إلى تشريعات اقتصادية فاعلة للبنية التحتية.