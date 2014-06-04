دراسة: أوروبا الوجهة المفضلة لأثرياء الشرق الأوسط

أظهرت دراسة خاصة لشركة إيرباص، أن الأثرياء في الشرق الأوسط يفضلون السفر إلى أوروبا، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، وهي الوجهات التي يمكن الوصول إليها خلال بضع ساعات، موضحة أن الاختلاف في عادات الشراء لدى الأثرياء يعود إلى الاختلاف في الأعمار، ومدة امتلاك الثروة، والمنطقة الجغرافية.

وبينت أنه ومع توقعات زيادة عدد الأثرياء في الشرق الأوسط من 150 في عام 2007 إلى حوالي 220 في عام 2017، أصبح من المهم لكل من يعمل معهم أن يكون لديه فهم كبير لعادات شرائهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

ويبلغ متوسط عمر الأثرياء في الشرق الأوسط 61 عاماً، وهم يميلون إلى نقل أسلوبهم وتصرفاتهم وقيمهم وثروتهم.

وأظهرت الدراسة أن الرخاء يعني الكثير لدى الأثرياء، ولكنه يتمحور خصوصاً حول حصولهم على المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من وقتهم.