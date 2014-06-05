سائح العناية الشخصية ينفق 130% أكثر من السائح العادي

شاعت مؤخراً مقولة، "إن الأربعين هي سن الثلاثين الجديدة"، خاصة وأن دولاراً من كل سبعة دولارات ينفقها السائح يذهب إلى قطاع سياحة الاسترخاء والعناية الشخصية أو ما يسمى بالـ wellness tourism.

ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع عالمياً ليتجاوز 678 مليار دولار عام 2017، أو ما يعادل اقتصاد سويسرا العام الماضي مثلاً.

أما في المنطقة فبسبب قدوم أحداث دولية كبرى مثل كأس العالم في قطر و"ورلد إكسبو" في دبي تعزز الفنادق والمرافق الجديدة معدلات النمو في صناعة المنتجعات الصحية الإقليمية، وبالتالي تزايد الطلب على خدمات العناية بالبشرة من الفنادق والاسبات التي تخدم القطاع السياحي المزدهر.

وقال الرئيس التنفيذي في "ايبوك ميسي فرانكفورت" أحمد باولز "كلما زاد عدد السائحين زادت الفنادق. السائحون اليوم يبحثون عن الاسترخاء مما يزيد الطلب على المنتجعات".

وتفيد الأبحاث أن حجم سوق التجزئة في صناعة المنتجعات الصحية في الإمارات قد يتجاوز 440 مليون دولار في 2017 بزيادة بنسبة 25% عن عام 2012.

إلى جانب ذلك من المتوقع أن تشهد صناعة المنتجعات الصحية السعودية نموا بحلول 2017 لتصل الى نحو 60 مليون دولار.

وأما عن أهم التحديات الرئيسية التي تواجه العاملين في هذه الصناعة فيرى الدكتور اياد حجاوي المستشار الاقليمي في "يورومونيتر انترناشونال" أن التحدي الأكبر هو سيطرة الشركات العالمية الكبرى على السوق.

ويرى مدير مبيعات في "ميليا" للتجارة ياسر العلابي أن تحد المنافسة من قبل الشركات العالمية متوقعا، ولكن أخبرنا أحمد باولز الرئيس التنفيذي لميسي فرانكفورت الشركة المنظمة لمعرض بيوتي ورلد..... عن تحد جديد لم يكن بالحسبان حيث يرى أن التحدي الأكبر هو أن حجم الطلب على منتجات الرجال أكبر بكثير من المعروض.

وبالرغم من أن حجم سوق العناية بالبشرة للنساء أكبر بـ30 مرة من حجم السوق للرجال الذي بلغ 3.3 مليار دولار عالمياً، إلا أن هذا السوق ينمو بخطوات ثابتة بـ9.4%، ما يشكل ضعف نمو سوق العناية بالبشرة للنساء.

وبحسب يورو انترناشيونال للأبحاث، بلغ حجم سوق العناية بالبشرة السعودي نحو أكثر من ثلاثة ملايين دولار العام الماضي مع توقعات بأن يتجاوز 6 ملايين دولار عام 2018.

وشهد بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2014، نحو 76%، نمواً في عدد العارضين لمنتجات ومستحضرات العناية بالبشرة، فمعدل إنفاق أعلى بـ130%، لسائح الاسترخاء والعناية الشخصية من السائح العادي.

ويرى المختصون أن هذا القطاع وما يرتبط به من منتجات العناية بالبشرة سيشكل فرصة استثمارية واعدة خلال السنوات القادمة.