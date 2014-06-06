تقرير: 64 مليار دولار إنفاق مسافري الخليج بـ2015

قال تقرير سياحي إن إنفاق المسافرين الخليجيين إلى خارج دول المنطقة سيرتفع خلال 2015 إلى 64 مليار دولار مقارنة مع 55 مليار دولار في 2013، بمعدل نمو 16.3%.

وبحسب صحيفة "الاتحاد"، أفاد تقرير صادر عن مؤسسة أماديوس لأنظمة تقنية حجوزات السفر وتذاكر الطيران تحت عنوان "تحديد مستقبل قطاع السفر في دول التعاون"، بأن حجم إنفاق المسافرين من دول الخليج سيصل إلى 94 مليار دولار في 2020، ليرتفع مرة أخرى إلى 140 مليار دولار في 2025، وصولاً إلى رقم قياسي في 2030 محققاً 216 مليار دولار بمعدل نمو عن عام 2013 بحوالي 292.7%.

ولفت التقرير إلى أن 76% من المسافرين الإماراتيين للخارج يسافرون بغرض الترفيه، ويفضل 71% من المسافرين من الإمارات السفر مع العائلة والأصدقاء، مشيراً إلى أن نفقات الرحلة الواحدة الإقليمية للفرد من الإمارات تصل الى 5 آلاف دولار، بينما تصل في الرحلة الدولية إلى 10.4 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن آفاقاً كبيرة للنمو السياحي في الإمارات، موضحاً أن أبوظبي تشهد طفرة في سياحة المعارض والمؤتمرات ستحقق 700 مليون دولار عائدات، ترتفع إلى 1.4 مليار دولار في عام 2020، كما أن مشروعات البنية التحتية في أبوظبي خصوصاً في شبكات النقل ستسهم في تعزيز القطاع السياحي، مع استثمار 7 مليارات دولار في مشروع قطار الاتحاد. ولفت التقرير إلى خطط دبي لاستهداف 20 مليون سائح في 2020، ترتفع إلى 25 مليون خلال فترة معرض إكسبو.

وأفاد التقرير بأن وصول فئة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سن الرشد سيؤدي خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة إلى إعادة رسم المشهد العام لقطاع السفر والسياحة، خاصة أن هذا الجيل الذي تربّى على استخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة سيتحول إلى الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعية لإدارة أسفاره وحجز رحلاته.

وبيّن التقرير أن دول الخليج ستشهد خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030 ظهور جيل جديد يُسمى "المسافرون لأول مرة، أو مسافرو الجيل الجديد"، لينضموا إلى شريحة المسافرين العالميين، الباحثين عن تجربة جديدة كلياً، وسيأخذون سلوكيات تكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما ستبرز موجة عالمية من مسافرين متوسطي الدخل من دول مثل الصين وروسيا والهند، ولا شك أن الامارات ودبي منها ستستقطب جزءاً مهماً من هذه الشريحة.

ويوضح التقرير أن أعمار غالبية المسافرين للترفيه من الخليجيين تتراوح بين 26 إلى 45 عاماً، بنسبة تتراوح بين 57% و77% بين دول التعاون وتصل إلى 76% في الإمارات، و77% في السعودية، و73% في عُمان و74% في قطر و57% في البحرين و70% في الكويت.