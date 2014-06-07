الخطوط السعودية تزيد رحلاتها لاحتواء موسم السفر

قامت الخطوط السعودية بزيادة السعة المقعدية في رحلاتها، خلال موسم الصيف الذي بدأ في المملكة بنسبة 7% للقطاعين الداخلي والدولي، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف.

وبحسب صحيفة "الحياة"، أوضح المدير العام المكلف لـ"الخطوط السعودية"، عبدالعزيز بن رحيّم الحازمي، أن الخطة التشغيلية لموسم صيف 2014 تضمنت زيادة الرحلات بين المحطات الرئيسة وبقية المحطات الداخلية، بهدف توفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية لتلبية حاجات المسافرين ومواجهة الطلب المتزايد خلال موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.

وأكد الحازمي تسيير 3424 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بسعة مقعدية تبلغ 585574 مقعداً خلال صيف هذا العام، مقارنة بـ3242 رحلة، وسعة 545466 مقعداً خلال موسم الصيف الماضي، بزيادة نسبتها 7% للسعة المقعدية.

وفي شأن القطاع الداخلي أشار إلى اعتماد تسيير 2318 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بسعة مقعدية تبلغ 319850 مقعداً، مقارنة بما اعتمد خلال صيف العام الماضي من تسيير 2244 رحلة أسبوعياً بسعة 300150 مقعداً وبزيادة 6% للسعة المقعدية.

وأشار إلى مواصلة "السعودية" تخصيص الحصة الأكبر من إمكاناتها ومنظومتها التشغيلية لخدمة القطاع الداخلي وحركة السفر المتزايدة بين مختلف مناطق المملكة في أوقات الذروة، مُبيناً أنه حاز على نسبة 68% من إجمالي أعداد الرحلات و55% من إجمالي السعة المقعدية.

وذكر الحازمي أن الخطة التشغيلية تضمنت زيادة الرحلات والسعة المقعدية إلى المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر، مشيراً إلى اعتماد تسيير 1106 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين بسعة مقعدية تبلغ 265724 مقعداً، مقارنة بما جرى اعتماده خلال صيف العام الماضي.

وبيّن أن خطة الرحلات الدولية تشمل 38 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين جدة ودبي، وزيادة السعة المقعدية إلى 9912 مقعداً وبنسبة زيادة تبلغ 16%، و24 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين الدمام ودبي مع زيادة السعة المقعدية إلى 3630 مقعداً، وبنسبة زيادة 17%.

كما تشمل الخطة تسيير 20 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين الدمام والقاهرة، وزيادة السعة المقعدية إلى 3300 مقعد، وبنسبة 618%، و18 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين المدينة المنورة والقاهرة، مع زيادة السعة المقعدية إلى 3430 مقعداً، وبنسبة 1819%، و14 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين جدة وإسطنبول، مع زيادة السعة المقعدية إلى 4172 مقعداً، وبنسبة 17%، و14 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين الرياض ولندن بسعة 4270 مقعداً، بزيادة نسبتها 734%.

كما جرى اعتماد 10 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين بين الرياض وباريس، مع زيادة السعة المقعدية إلى 2320 مقعداً، وبنسبة 25%، علاوة على رحلة أسبوعياً في الاتجاهين بين جدة وباريس، بسعة 4032 مقعداً، بنسبة زيادة تبلغ 93% و14 رحلة أسبوعياً بين جدة وكوالالمبور، بسعة 5782 مقعداً، وبنسبة زيادة تبلغ 524%.