الإمارات تجتذب 6 ملايين سائح خليجي خلال 2014

كشفت تقارير صادرة عن شركات سياحية واستشارية عن قدرة الإمارات في اجتذاب أعداد متزايدة من السياح الخليجيين، حيث أشارت التقديرات إلى أن عام 2014 سيشهد طفرة في السياحة الخليجية إلى الدولة، خاصة مع معدلات النمو التي تحققت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وسط توقعات بأن يصل عدد السياح من دول الخليج خلال العام إلى ما بين 5٫5 مليون إلى 6 ملايين سائح.

وأكدت شركات استشارات فندقية ومسؤولون في شركات السياحة أن الإمارات تمثل الوجهة السياحية الأفضل للزوار من دول الخليج، والبديل الأول للوجهات التقليدية، ولفئات السياح من متوسطي الدخل والأعلى قليلاً، والذين يمثلون ما بين 80% و85% من شرائح السياح الخليجيين، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وبينت التقارير التي أعدتها شركات سياحية واستشارية، من بينها "إس تي آر غلوبال" للدراسات السياحية، ومجموعة "بيلبوس"، وشركات "برونز دون"، و"إم سي إتش" للاستشارات الفندقية، أن السياح الخليجيين أهم رافد سياحي إلى الإمارات في الوقت الحالي، إلى جانب السياحة العربية.

وتقيد تقديرات مؤسسات البحوث السياحية وشركات السفر والسياحة أن شهر يونيو الحالي شهد بدء تدفق السياح من دول الخليج إلى الدولة، وهو ما سيستمر بشكل أقل نسبياً في رمضان، ليعود إلى التحرك بقوة مع عيد الفطر وحتى منتصف سبتمبر، مع نمو الطلب بشكل لافت في هذه الفترة بمتوسط 15% إلى 20%.

وتوقع خبراء ومتخصصون في السياحة أن تستقبل الدولة فيما بين يونيو ومطلع أكتوبر المقبل نحو 2.5 إلى 3 ملايين سائح خليجي ومحلي، لتصبح تلك الفترة أعلى فترة تدفق سياحي خليجي على مدار العام، كما توقعوا أن يكون شهر يونيو وحتى مطلع رمضان من أعلى فترات الإشغال للشقق الفندقية، ومناطق وسط المدن، بينما ستكون الفترة من الأسبوع الأخير من يوليو، وحتى منتصف سبتمبر المقبل فترة السياحة الأكثر حركة.

وأشاروا إلى تمحور نموذج سياحي جديد في الدولة، حول حجوزات سياحية فردية وعائلية، للإقامة بين عدد من إمارات الدولة، لافتين إلى طلب سياح عرب وأجانب حجوزات بين دبي وأبوظبي والمنطقة الشرقية، أو إضافة بديل آخر، من خلال الحجز للإقامة في أحد فنادق الشواطئ أو النخلة، إلى جانب وسط المدينة.

وتشير التوقعات إلى أن الإشغال الفندقي خلال يونيو الحالي، سيتجاوز 80%، ترتفع إلى 90% مع عيد الفطر وحتى قبيل بدء العام الدراسي في النصف الثاني من سبتمبر، لكنه سيقل إلى ما دون 60% خلال رمضان، في الوقت الذي ستركز فيه الفنادق على خدمات الأكل والشراب في رمضان، والخيم الرمضانية.