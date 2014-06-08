فندق بالسعودية يعيد الأموال لنزيل لم تعجبه الأسعار

أعادت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بفرعها بمنطقة الجوف الأسبوع الماضي مبلغاً مالياً لمصلحة نزيل في إحدى المنشآت السياحية بالمنطقة، بعد أن رفع شكوى على منشأة تجاوزت النظام في الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة.

ودعت الهيئة كافة النزلاء في المنشآت السياحية إلى ضرورة التأكد من وجود التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة.

وأوضح فرع الهيئة في منطقة الجوف في بيان له اليوم أنه ينفذ جولات أسبوعية متتابعة للتأكد من جاهزية منشآت الإيواء السياحي التي أسفرت عن ضبط 60 منشأة مخالفة وإيقاف خدمات 32 أخرى، وتصحيح أوضاع 11 منها.

وبلغت الزيارات الرقابية منذ مطلع العام الجاري 234 زيارة، مع تأكيد الهيئة استعدادها لتلقي الشكاوى عن طريق مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988.