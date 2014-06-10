أليطاليا: نحتاج أسابيع لإبرام صفقة الاتحاد للطيران

قال جابرييل ديل تورشيو، الرئيس التنفيذي لشركة أليطاليا، إن الناقلة تحتاج بضعة أسابيع لإبرام صفقة مع الاتحاد للطيران يمكن من خلالها للشركة استثمار 560 مليون يورو (762 مليون دولار) في نظيرتها الإيطالية المتعثرة مقابل تسريح عدد كبير من الموظفين.

وقال ديل تورشيو، بمجلس الشيوخ الإيطالي في روما: "أنا واثق من أننا سنكمل الاتفاقات في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف أن الاتحاد للطيران التي تملك بالفعل حصصاً في اير برلين، واير لينجوس تقترح استثمار ما يصل إلى 560 مليون يورو في أليطاليا التي تحاشت الإفلاس بحزمة إنقاذ دبرتها الحكومة بقيمة 500 مليون يورو العام الماضي.

وتتطلع الحكومة الإيطالية إلى إيجاد شريك لأليطاليا يملك سيولة نقدية كبيرة لكن العملية تأخرت بسبب خلافات تتعلق بكيفية إعادة هيكلة ديون الناقلة الإيطالية التي تقارب 700 مليون يورو وتسريحات الموظفين.