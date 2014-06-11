جامعة أميركية تكرم خريجين سعوديين بهندسة الطيران

كرمت جامعة أميركة متخصصة بعلوم الطيران، عدداً من مبتعثي الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، بمنحهم أوسمة السلامة وذلك لمشاركتهم الفعّالة في تقديم مشاريع عمل مميزة في مجال سلامة بيئة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران المهندس نادر خلاوي أن ابتعاث بعض من كوادر الشركة من منسوبي إدارة السلامة وتأكيد الجودة الفنية إلى الولايات المتحدة الأميركية للدراسة بجامعة (EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNVERSITY) كان بغرض الحصول على شهادة إدارة السلامة والتحقيق في حوادث الطيران.

وقال إن من بين المواضيع المهمة حصول المبتعثين على شهادة سلامة بيئة العمل الأميركية (OSHA) ، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة الحثيث لرفع مستوى الوعي في مجال السلامة ومعرفة آخر المستجدات في كيفية التعامل مع حوادث الطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة (EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNVERSITY) هي من أعرق الجامعات الأميركية المتخصصة في مجال أبحاث علوم الطيران والسلامة الجوية في العالم، وباجتياز تلك الدورات الأكاديمية يكون الخريج على معرفة تامة بمقاييس سلامة بيئة العمل الأميركية (OSHA) وكيفية التعامل مع حوادث الطائرات باستخدام أعلى المعايير الدولية المعمول بها والمعترف بها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ومجلس السلامة للنقل الوطني الأميركي (NTSB).

